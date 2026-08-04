Firari Hükümlü Batman'da Yakalandı

Batman'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kadın hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.