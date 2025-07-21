Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şehabettin Paşa Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.
Ekiplerce UYAP sorgulaması yapılan Ü.A'nın çeşitli suçlardan arandığı ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü Çarşı Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
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