ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.T., polis operasyonuyla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.T.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmasıyla tespit edilen adrese baskın yapıldı. Ekipler, C.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü C.T. Yakalandı - Son Dakika
