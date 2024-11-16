Firari Hükümlü Fethiye'de Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, dolandırıcılık suçundan 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O. Karagözler Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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