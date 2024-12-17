Firari Hükümlü Ganyan Bayisinde Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 134 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, silahla tehdit, gasp ve hırsızlık suçlarından 134 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.B'yi (48) ganyan bayisinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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