Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Güncel

Gaziantep'te yağma suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, yağma suçundan hakkında 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.