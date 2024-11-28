Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.A. saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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