Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Firari Hükümlü Gaziantep\'te Yakalandı

Gaziantep'te 20 yıl 7 ay hapis cezası olan firari hükümlü H.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

14.02.2025 16:16
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Gaziantep'te 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 9 suç kaydı ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin Şahinbey ilçesindeki adreste saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

Kaynak: AA

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