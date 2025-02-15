Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Güncel

Gaziantep'te 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.