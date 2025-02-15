Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Y., Oğuzeli'nde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

15.02.2025 16:48
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Gaziantep'te 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

Kaynak: AA

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