Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.
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