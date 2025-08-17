Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.