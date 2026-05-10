Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler bu kapsamda hakkında "hakaret" suçundan 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
