Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı
25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari, motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, motosikletli yunus timleri uygulama noktasında durumundan şüphelendiği kişi sorguladı.
Yapılan incelemede "silahlı yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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