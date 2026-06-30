Firari Hükümlü Hatay'da Yakalandı

Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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