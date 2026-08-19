Firari Hükümlü Iğdır'da Yakalandı
Hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası olan M.O., Iğdır'da yakalanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.O'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, M.O'yu saklandığı adrese düzenlediği operasyonda yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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