Firari Hükümlü İnegöl\'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç örgütü kurma" suçundan aranan S.Ş'yi (60) yakaladı.
Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen S.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
