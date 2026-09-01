Firari Hükümlü İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü İstanbul'da Yakalandı

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25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.

İstanbul'da, hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, farklı tarihlerde çeşitli illerde işlediği "kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın Gaziosmanpaşa'da olduğu belirlendi.

Hakkında 4 UYAP aranma kaydı bulunan ve 4 Mart'tan bu yana aranan A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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