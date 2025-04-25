Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

İzmir'de, kesinleşmiş 46 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Y.Ç'yi (30) durdurdu.
Yapılan incelemede Y.'Ç'nin 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 46 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Y.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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