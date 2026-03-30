Firari Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "silahla tehdit ve yağma" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.