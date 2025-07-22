Firari Hükümlü Kahta'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Kahta'da Yakalandı

Firari Hükümlü Kahta\'da Yakalandı
22.07.2025 14:45
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10 yıl hapis cezası bulunan Y.A. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'yı yakaladı.

Y.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kahta, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Kahta'da Yakalandı - Son Dakika

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