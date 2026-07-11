Firari Hükümlü Karaköprü'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Karaköprü'de Yakalandı

11.07.2026 14:19
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlıktan aranan M.B.D. yakalanıp cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Karaköprü'de Yakalandı - Son Dakika

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