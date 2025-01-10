Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C'yi (52) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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