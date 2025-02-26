Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de hakkında 18 yıl 20 ay hapis cezası bulunan E.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

26.02.2025 21:16
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Kayseri'de hakkında 18 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi (49) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika

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