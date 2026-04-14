Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 43 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kent genelinde farklı adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 43 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yı (30) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
