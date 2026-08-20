Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
18 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan B.S. Kayseri'de gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Kayseri'de, hakkında 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S'yi (40) gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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