Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 9 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari S.G. yakalandı.

31.10.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, edirne, Güncel, Hukuk, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:38:46. #1.13#
SON DAKİKA: Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.