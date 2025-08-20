Firari Hükümlü Kırıkkale\'de Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Bahşılı ilçesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.E. (35) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.