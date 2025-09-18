Firari Hükümlü Kırıkkale\'de Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, ilçede arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan G.A. (33) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.