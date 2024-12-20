Firari Hükümlü Kırklareli'nde Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Kırklareli'nde Yakalandı

Firari Hükümlü Kırklareli\'nde Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kesinleşmiş 127 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü G.G., Kırklareli'nde saklandığı evde yakalandı. Emniyet, güvenlik kameraları ve teknik takip ile G.G.'nin yerini belirleyerek operasyon düzenledi.

20.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
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TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kesinleşmiş 127 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü G.G., Kırklareli'de saklandığı evde yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2 Aralık'tan itibaren cezaevi firarisi olan G.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve teknik takip sonucu G.G.'nin Kırklareli'nin Beypınar köyünde olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, G.G.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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