Firari Hükümlü Kırşehir\'de Yakalandı

Kırşehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan I.T'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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