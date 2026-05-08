Firari Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı

Kırşehir'de, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çok sayıda suçtan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.Y'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kente geldiği belirlenen C.K.Y, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı.

Çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.