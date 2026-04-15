Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü'yü Kartepe'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?
