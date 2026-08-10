Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı
Dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası bulunan O.Ş. Çayırova'da yakalanarak emniyete teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan O.Ş'yi (23) Çayırova'da yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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