Firari Hükümlü Malazgirt'te Yakalandı
Malazgirt'te, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Malazgirt ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA
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