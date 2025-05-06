Firari Hükümlü Mersin'de Yakalandı

Mersin'de hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.O'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, firari hükümlünün adresi belirlendi.

A.O. ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.