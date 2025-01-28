Firari Hükümlü Oğuzeli'nde Yakalandı

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hakkında 25 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.