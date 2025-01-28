Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hakkında 25 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin yakalanması için çalışma yaptı.
Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Oğuzeli'nde Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?