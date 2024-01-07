Samsun\'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hakkında 4 farklı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret', 'tehdit' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan M.E.'nin İlkadım ilçesinde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla firari şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.