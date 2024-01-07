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Samsun'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 farklı suçtan aranan ve 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.E., polis tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun\'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
07.01.2024 - 21:51,
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hakkında 4 farklı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret', 'tehdit' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan M.E.'nin İlkadım ilçesinde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla firari şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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