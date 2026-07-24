Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 125 bin lira para cezası bulunan C.Ç'yi (25) adresinde gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.