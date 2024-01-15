Firari hükümlü Tekirdağ\'da yakalandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle aranan şahıslara yönelik koordineli çalışma yaptı.
Çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D, ilçede yakalandı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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