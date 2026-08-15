Firari Hükümlü Viranşehir'de Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.