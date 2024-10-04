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Uzunköprü ilçesinde hakkında 20 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık", "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 20 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan G.K. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İpsala'da tüfek, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi

İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta tüfek, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri F.C'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.