Firari Hükümlü Yakalandı

Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 1 ay 24 gün hapis cezası olan firarinin yakalanması için çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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