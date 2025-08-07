Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 24 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 24 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'yü yakaladı.

S.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.