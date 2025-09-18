Tokat'ın Turhal ilçesinde hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 38 farklı suçtan toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.E.Ç, teknik ve fiziki takip sonucunda jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.