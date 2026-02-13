Muğla'nın Ortaca ilçesinde hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "yakın akrabayı öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin kentte olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
