Aksaray'da hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 52 suç kaydı olan ve hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.K'yi (32), düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?