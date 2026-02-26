Firari Hükümlü Yalova\'da Yakalandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucunda "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hakkında toplam 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y, Çınarcık ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından firari hükümlü Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Nsosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Operasyonu başarıyla yürüten İl Jandarma Komutanlığına, süreçteki işbirliği ve koordinasyon için Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür eden Usta, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz, kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.