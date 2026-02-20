Firari Hükümlü Yemek Siparişiyle Yakalandı - Son Dakika
Firari Hükümlü Yemek Siparişiyle Yakalandı

20.02.2026 18:04
Bursa'da firari hükümlü, yemek siparişi verirken polise yakalandı. Kapı zili 3 kez çalındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yemek siparişi verirken 'Zile üç kere basın, duyamayabilirim' şeklinde not düştüğü belirlenen firari hükümlü, kapı zili polis ekiplerince kurye gibi 3 kez çalınarak açtırılıp, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 'Yaralama', 11 'Hırsızlık', 7 'Tehdit ve hakaret', 5 'Yağma', 4 kişiyi 'Hürriyetinden yoksun kılma', 2 kişiyi 'Kasten öldürme' ve 1 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin saklandığı evi tespit etti.

AKŞAMLARI DIŞARI ÇIKIYORMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince incelenen 250 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinde; F.D.'nin, havanın karanlık olduğu saatlerde kardeşine ait araç ile dışarı çıktığı, tanınmamak amacıyla kasket kullandığı, son 1 ay içerisinde 3 farklı ikamet değiştirdiği, ikamet ettiği adreslere farklı isimler kullanarak yemek siparişi verdiği tespit edildi.

'ZİLE ÜÇ KERE BASIN'

Ayrıca yemek siparişi verirken, 'Zile üç kere basın, duyamayabilirim' şeklinde not düştüğü ve üç kez zile basılmadan kapıyı açmadığı tespit edilen F.D., Gemlik ilçesindeki adrese düzenlenen düzenlen operasyonda; kapı zili polis ekiplerince kurye gibi 3 kez çalınarak açtırılıp, yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Bursa, Suç

