Firari Hükümlü Yozgat\'ta Yakalandı

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Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Fehimli köyünde belirlenen adrese düzenen operasyonda, hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.