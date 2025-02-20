Firari Hükümlü Yozgat'ta Yakalandı

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Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan U. Ş. yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.