Firari Hükümlü Yozgat'ta Yakalandı

Yozgat'ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö'yü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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